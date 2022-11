Manifestazione per la pace | Cuperlo Pd | “Dopo tutti questi mesi è giusto farsi domande su un nuovo invio di armi”

(Di sabato 5 novembre 2022) “Undiin Ucraina? Se ne discuterà alla Camera. Ma personalmente penso che abbiamo fatto bene a sostenere la resistenza in Ucraina, madomandarsi quale sia la finalità di undecreto. Dine abbiamo già mandate molte”. Lo ha detto il deputato del Pd, Gianni, presente in piazza allaper lain corso a Roma. “La speranza è che questa piazza faccia pressione, dal basso e popolare, sull’Europa, perché ci sia un cessate il fuoco” L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

In diretta da Roma, le immagini dellala Pace indetta ...Lo ha detto il presidente di M5s Giuseppe Conte, arrivando allala pace di Roma. La nostra posizione è nota' sul tema delle armi a Kiev, 'l'Ucraina è ormai armata di tutto punto , ...1' di lettura 05/11/2022 - Un invito a sostenere la manifestazione per la pace (5 novembre) a Roma contro le guerre, le armi nucleari e per ottenere subito veri negoziati, arriva dal presidente della ...La piazza si sta riempiendo e alle 13 partirà il corteo che arriverà a piazza San Giovanni. "Conte, Conte, Conte". Arriva a piazza Esedra con l’abbraccio della folla il leader del M5S Giuseppe Conte, ...