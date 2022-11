LIVE MotoGP | GP Valencia 2022 in DIRETTA | bandiera rossa in avvio di FP3! A fuoco la Ducati di Bezzecchi

Leggi su oasport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.00 Interruzione molto breve, si riparte! Di seguito l'immagine spettacolare delladinella ghiaia dopo una caduta ad alta velocità: EARLY DRAMA just a couple of minutes into the session @Marco12 B crashes out and his bike in on fire! Thankfully the Italian is back on his feet #TheDecider pic.twitter.com/szYwXQRu8g —(@) November 5,9.58 Caduta dinel giro di lancio e!! Pilota illeso, ma moto a! 9.57 Tutti in pista per un primo run che dovrebbe essere incentrato sul passo gara con gomme usate, in attesa di effettuare i time-attack a fine sessione. 9.55 SEMAFORO VERDE!!! Comincia la terza