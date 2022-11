Giugliano | ennesima rapina alla Lidl di via Pigna

Leggi su teleclubitalia

(Di sabato 5 novembre 2022) Ancora un colpodi, nel quartiere di Casacelle. Alcuni malviventi sono entrati in azione poco fa, nel discount di Via, ed hanno messo a segno una. Subito dopo il raid sono scappati via facendo perdere ogni traccia.di Casacelle Al momento le notizie sono ancora frammentarie. L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.