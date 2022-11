VIDEO MotoGP | highlights e sintesi prove libere GP Valencia 2022 | tanta tensione in pista | Bagnaia nella top-10 per un pelo

Leggi su oasport

(Di venerdì 4 novembre 2022) Inutile nascondersi, inutile celare lache, inevitabilmente, si respira nell’aria e si fa sentire: quest’oggi ha avuto ufficialmente inizio l’attesissimo Gran Premio diper la, l’ultimo e più che decisivo appuntamento stagionale con il titolo che verrà assegnato a uno tra Francescoe Fabio Quartararo. Gli occhi erano inevitabilmente sui tempi proprio dei due piloti in lotta per il Mondiale, sin dalla prima sessione di, anche per percepire le primissime sensazioni del weekend. Queste ultime hanno inizialmente sorriso al Diablo, primo al termine delle FP1 conin (appena) diciassettesima posizione. Nel primo pomeriggio, in una sessione contraddistinta da diverse cadute ma per fortuna senza alcuna ...