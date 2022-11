Udinese-Lecce | programma e telecronisti Dazn e Sky Serie A 2022 2023

(Di venerdì 4 novembre 2022) Ile isue Sky di, match valido per la tredicesima giornata di. Inizia questo nuovo attesissimo turno di campionato e lo fa con uno scontro che mischia interessi europei dei friulani e quelli per la salvezza dei salentini. Chi riuscirà a spuntarla alla Dacia Arena? Fischio d’inizio fissato alle ore 20.45 di venerdì 4 novembre.sarà visibile sucon la telecronaca di Ricky Buscaglia e Valon Behrami e su Sky Sport Calcio con la telecronaca di Andrea Marinozzi e Giancarlo Marocchi. SportFace.

...20 Rubrica: Fedi - Napoli ore 15:00 Serie A: Spezia vs(replica) ore 16:45 Rubrica: 1 vs 1 - Skorupski vs Henry ore 17:00 Liga: Real Madrid vs Cadice (replica) ore 19:00 Serie A:vs ...- Il tecnico Marco Baroni ha convocato i seguenti calciatori per la gara13ª giornata di andata della Serie A TIM in programma venerdì 4 novembre 2022 alle ore 20:45 . Questa la lista dei convocati: PORTIERI 1. Bleve 21. Brancolini 30. Falcone DIFENSORI 6. ...Il programma e i telecronisti su Dazn e Sky di Udinese-Lecce, match valido per la tredicesima giornata di Serie A 2022/2023. Inizia questo nuovo attesissimo turno di campionato e lo fa con uno scontro ...Questa sera parte la 13ª giornata della Serie A 2022-23 con la sfida tra Udinese e Lecce. Il Toro gioca domenica alle 12.30 contro il Bologna. 13^ GIORNATA Venerdì 4 ...