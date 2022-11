Ucraina | la sinistra sfila in piazza? Ma a pagare siamo noi

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 4 novembre 2022) Magari ci scappa anche una bella amatriciana. Sì, andiamo a Roma, soprattutto se paga il Comune. Oppure tocca rivolgersi alla Cgil, all'Arci o a qualche partito, in quel caso magari bisogna versare un contributo per l'organizzazione. Fioccano le offerte di salire a bordo dei pullman che sabato prossimo dovrebbero invadere la Capitale, lo scroccone non manca mai. In fondo, è una di quelle gite che non capitano spese e se si può arrivare a Roma strillando qualche slogan che sarà mai... Nel nome della pace (e della resa dell') nella Capitale arriveranno quelli delle solite associazioni uniti a pezzi di apparati di Pd e Cinque stelle. Che magari manco si parlano tra loro, ma pretendono di dettare le regole per la fine della guerra. In pratica, disarmare Kiev, anche se fingono il contrario. A Milano invece sfileranno i Calenda' s Boys, schierati con Zelensky senza ...