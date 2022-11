(Di venerdì 4 novembre 2022) Ilstarebbe valutando qualche innesto in mezzo al campo per il mercato invernale, tra i nomi ci sarebbe anche quello diIlstarebbe valutando qualche innesto in mezzo al campo per il mercato invernale, tra i nomi ci sarebbe anche quello di. Finito ai margini del progetto tecnico con la Fiorentina e con un contratto in scadenza nel 2024, potrebbe cambiare aria a gennaio. Sul polacco diverse squadra tra cui anche l’Empoli che l’ha utilizzato lo scorso anno. Spezia e Bologna le altre due outsider. Lo scrive Tuttosport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Calcio News 24

- Il terzo indizio, quello che per antonomasia costituisce una prova, Allegri auspica possa ... sabato scorso, è andato al momento in cui ho visto sbocciare Del Piero sotto i miei: in un ...... gli, le carni, le afflizioni, i luoghi in cui ha recentemente operato Intersos. Immagini che ... attualmente a Roma, Foggia, Siracusa, Palermo,, Milano, Bologna, Napoli. Un ringraziamento, ... Torino, occhi sullo scontento Zurkowski: le ultime L'attaccante vuole essere pronto per l'ultima gara dei giallorossi prima della sosta del Mondiale: vuole mandare un messaggio al Ct Scaloni ...La vera Juve nei loro occhi", titola stamane in apertura Tuttosport, che introduce così le dichiarazioni del bianconero Danilo: "La voglia di Fagioli e Miretti è ...