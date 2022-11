Occhio agli scivoloni Quando l’ideologia supera la realtà Il monito di Sisci

(Di venerdì 4 novembre 2022) Il ragionamento dell’ex leader Pd e nume tutelare Massimo D’Alema sul “partito ideologico” è un primo punto di evoluzione di una giusta analisi su cosa tiene insieme un’organizzazione politica. Alla fine sono due cose: idee e strutturazione. La storia degli ultimi due secoli,i partiti sono nati e si sono evoluti, però dimostra che con idee e organizzazioni troppo rigide si possono creare disastri inimmaginabili, come il comunismo o il fascismo. Esse furono i momenti in cui le idee irregimentate cercarono di plasmare lacon violenza. Certo, tutte le idee tentano di plasmare lama hanno successo solo tenendo conto e rispettando la. Un vaso di coccio non diventerà mai un vaso di ferro, perché, anche se la forma è uguale, la “” del coccio o del ferro sono molto ...

Inter-News.it

L'Ucraina ha chiestoispettori di visitare le sue centrali nucleari per smentire le ... La distruzione del tank vista dall'(e dal mirino) del soldato ucraino: in un solo colpo annientato un ...... Cyber Monday: dopo il Black Friday, il lunedì dedicatoappassionati di tecnologia Novembre il ...soprattutto alle offerte a tempo limitato, con cui è possibile portare a casa prodotti ... Inter, con la Juventus un pericolo in più: occhio agli obiettivi Cinque giorni di grande musica concentrata nelle sedi storiche del Teatro Mancinelli e del Palazzo del Popolo, un programma artistico di qualità con un occhio al bilancio, e ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...