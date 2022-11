Mazzillo | «Servono misure per favorire la crescita»

(Di venerdì 4 novembre 2022) “La nostra priorità è mettere un argine al caro energia e alla speculazione, accelerare in ogni modo la diversificazione delle fonti di approvvigionamento e la produzione nazionale. Gli italiani chiedono risposte immediate, e noi gliele daremo. Non c'è più tempo da perdere". Sono state lapidarie le parole del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni che scandisce il tempo delle priorità economiche del nuovo esecutivo che mette sul tavolo del Consiglio dei Ministri il pacchetto più caustico e complesso del mandato ovvero quello legato alleeconomiche necessarie per traghettare l’Italia oltre la crisi che il mondo intero sta attraversando a causa della tempesta perfetta montata col Covid e culminata con la guerra tra Russia e Ucraina. Le priorità del Governo Inflazione, caro energia, aumento del costo delle materie prime, debito pubblico galoppante e impoverimento ...

