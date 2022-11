Manchester City vs Fulham – pronostico e possibili formazioni

Leggi su sport.periodicodaily

(Di venerdì 4 novembre 2022) Cercando di estendere la propria serie di vittorie all’Etihad Stadium a 15 partite in tutte le competizioni, ilospita ilin Premier League sabato 5 novembre pomeriggio. I Citizens sono attualmente al secondo posto in classifica, a due punti dalla capolista Arsenal, mentre i Cottagers volano al settimo posto, a cinque punti dalle prime quattro. Il cacio di inizio divsè previsto alle 16 Anteprima della partitavs: a che punto sono le due squadreDopo aver ottenuto una vittoria per 1-0 in casa del Leicesterlo scorso fine settimana, grazie a uno splendido calcio di punizione di Kevin De ...