Lo stupro | poi i selfie | l' orrore del tunisino sulla ragazza

...da quella di Venegono si ètrasformata in terrore puro per una ragazza classe 1999, una delle due vittime dei gravi fatti dello scorso 3 dicembre, per i quali sono oggi a processo pere ...È trascorso un mese e qualche giorno ma per loalla Garbatella di una donna di 44 anni non c'è ancora alcun nessun indagato. E, adesso, una ... L'uomo, che ha tentato di strangolare eQuesto ...Un tunisino di 28 anni ha prima violentato una donna e poi, mentre era sdraiata per terra priva di sensi, le ha scattato delle foto con il cellulare ...È successo nei giardini di piazza Vittorio. La vittima non era cosciente, l'uomo ne ha approfittato fino all'ulteriore sfregio, davanti agli occhi degli ...