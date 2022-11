LIVE MotoGP | GP Valencia 2022 in DIRETTA | al via la FP2 | attesa per i primi time-attack di Bagnaia e Quartararo

(Di venerdì 4 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.10 SEMAFORO VERDE!!! Al via la seconda sessione di libere della! 14.06 Meno di cinque minuti die poi comincerà finalmente la FP2! Ultimi 45 minuti di giornata in pista aper la top class. 14.03 Ricordiamo la classifica generale del Mondialead una gara dalla fine della stagione: 1Francesco ITA 258 2Fabio FRA 235 3 ESPARGARO Aleix SPA 2124 BASTIANINI Enea ITA 211 5 MILLER Jack AUS 189 6 BINDER Brad RSA 168 7 ZARCO Johann FRA 166 8 RINS Alex SPA 148 9 OIRA Miguel POR 138 10 MARTIN Jorge SPA 136 11 VIÑALES Maverick SPA 122 12 MARQUEZ Marc SPA 11313 MARINI Luca ITA 11114 BEZZECCHI Marco ITA 106 15 MIR Joan SPA ...

Francesco Bagnaia è leader della generale con un vantaggio di 23 punti sul suo unico inseguitore ancora in lizza per il titolo, ma in FP1 ha fatto fatica a trovare un buon feeling con la sua Ducati ...Il weekend della Comunità Valenciana èsu Sky Sport, Sky Sport Uno e in streaming su NOWC’è grande attesa, e non può essere il contrario, per la sfida finale tra Francesco Bagnaia, a due punti dal titolo iridato (258 contro 235) e che proverà a realizzare il sogno di vincere il Mondiale ..."Valentino sarà qui a Valencia, può essere un grande aiuto avere Rossi con noi . Lui sa come mi sento, conosce questa situazione, mi aiuterà come un… Leggi ...