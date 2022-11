L'HuffPost

A sostenere la propensione al rischio inha contribuito poi l'esuberanza dei mercati ... che oggi hanno centrato unrimbalzo dopo le perdite della vigilia. A Parigi chiudono in vetta Lvmh ......hanno affrontato la traversata nel Mediterraneo con la speranza di poter raggiungere l'e ... nelle ultime ore unpeschereccio con 327 naufraghi siriani è stato riportato ad Al Khums con la ... L'Europa ha un grosso problema: si chiama Berlino Ha cercato il colpo grosso, ma alla fine ha perso tutto ... che sarebbe falso il posto in Europa League. In casa OM ancora non si capacitano e il tecnico Tudor fa mea culpa, ammettendo di aver ...La Germania ormai fa tutto da sola. Fa da sola sul gas, fa da sola sugli aiuti alle famiglie, fa da sola sullo scudo per le bollette. E fa da sola sugli aiuti ...