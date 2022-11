Immigrazione | Piantedosi “Ci faremo carico solo di esigenze umanitarie”

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 4 novembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Noi riteniamo che è un problema che va condiviso con i paesi di bandiera. Riteniamo che in ossequio a principi di diritto internazionale, quando si sale a bordo di una nave in acque internazionali è come se si fosse saliti su un’isola sotto l’egida territoriale di quel paese. Quindi questo dovrebbe far radicare gli obblighi di assistenza”. Così il ministro dell’Interno, Matteo, in conferenza stampa al termine della riunione del Cdm. “La Humanity 1, che si sta dirigendo verso Catania, secondo il provvedimento dell’articolo 1 comma 2 del decreto 2020 potrà permanerenel periodo in cui ci accerteremo delle condizioni umane degli ospiti, noi rispettiamo le persone e le. Prenderemo intutte le persone o perchè sono minori o perchè donne incinta ...