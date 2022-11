Doogee T10 | il nuovo tablet per un intrattenimento senza precedenti

(Di venerdì 4 novembre 2022) IlT10 sarà il primo dell’azienda e sarà incentrato sull’. Vediamo i dettagli!, un marchio leader a livello mondiale nella produzione di smartphone rugged, ha deciso di fare un passo in una nuova direzione. Il 1° novembre ha lanciato a livello globale ilT10, il primodell’azienda, gettando le basi necessarie per il suo ingresso nel settore deiT10: un prodotto inaspettato, ma apprezzato Con un design ultrasottile ed elegante grazie ai suoi 7,5 mm,T10 fa il un debutto coi fiocchi. Si tratta di un dispositivo solido, realizzato in parte dal materiale in lega di alluminio di grado aeronautico, che conferisce anche una estrema leggerezza. Abbiamo poi l’ampio ...

