Di fronte alle minacce | servono Forze armate pronte Il punto del gen Zuliani

Leggi su formiche

(Di venerdì 4 novembre 2022) Nelle varie piazze delle città italiane oggi, ancora una volta, si svolgeranno le varie cerimonie per la Giornata delle. Bandiere, uomini e donne in uniforme delle varie componenti militari, rappresentanti delle Associazioni d’arma, autorità civili e religiose si ritrovano per rendere omaggio a quanti hanno sacrificato la propria vita ed a quelli che in silenzio, quotidianamente, svolgono il loro dovere. Tutto questo è parte del rituale celebrativo che solo grazie all’allora Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi ha ricongiunto la festa dell’Unità nazionale alla Giornata delle, trovando quindi un momento di commemorazione dei caduti di tutte le guerre, del ringraziamento ai militari in servizio, in Italia e nelle missioni internazionali all’estero. Ecco il presidente Ciampi vide il ...