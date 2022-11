Brozovic rientra in gruppo | ma Calhanoglu mediano convince | la scelta di Inzaghi per Juve-Inter

(Di venerdì 4 novembre 2022) Marceloscalda i motori: smaltito l’infortunio rimediato in nazionale, il croato punta ad esserci già per la, quantomeno in panchina. Il centrocampista nerazzurro è infatti tornato ad allenarsi ine il suo inserimento tra i convocati appare più che probabile. Assai meno, invece, lo è il suo rientro nell’11 titolare che scenderà in campo domenica sera. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Simoneavrebbe intenzione di confermare ancora una volta Hakandal primo minuto al posto dell’ex Dinamo Zagabria.RientroNella sua nuova posizione sperimentale, da perno del 352 dell’ex tecnico laziale e, quindi, più indietreggiata rispetto alla consueta da mezz’ala, il turco ha ...

Il belga vola in Belgio per un consulto, lavora per esserci al mondiale ma Inzaghi lo avrà solo nel 2023. Intantoavvicina il rientro ma resta in ...Sul rendimento di Calhanoglu, utilizzato nel ruolo di: 'Lui sta facendo bene ma anche ... QuandoBrozo Sarà un imbarazzo che mi farà felice, dovrò fare delle scelte e di volta in volta ... Inter: Brozovic rientra contro la Juventus Brozovic sarà in panchina contro la Juventus. A centrocampo tantissima concorrenza: ecco lo scenario col rientro del croato ...Questa sera terminano gli impegni infrasettimanali delle italiane in Europa e Conference League. Domani inizierà già la 13ª giornata di Serie A con l’anticipo Udinese-Lecce delle 20.45. Ecco gli aggio ...