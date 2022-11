Adnkronos

Il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea, ha incontrato oggi, presso la sede del Dicastero, Fabiana Dadone, che lo ha preceduto con la delega alle Politiche Giovanili. Nel passaggio di consegne, che ha avuto un prologo la scorsa ...E il ministroGiovanni Malagò Quando guardiamo quei giovani corpi leggiadri che volteggiano senza peso apparente sfidando la gravità e le leggi della materialità che pare affliggano ... Abodi incontra Dadone per passaggio di consegne Roma, 4 nov. - (Adnkronos) - Il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, ha incontrato oggi, presso la sede del Dicastero, Fabiana ...Roma, 4 nov. - (Adnkronos) - Il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, ha incontrato oggi, presso la sede del Dicastero, Fabiana Dadone, che lo ha preceduto con la delega alle ...