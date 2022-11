Sulle orme di Ferrieri Caputi | giovani arbitri donna crescono a Bergamo

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 3 novembre 2022). Lo scorso 2 ottobre in Sassuolo-Salernitana è arrrivato l’esordio ufficiale in Serie A di Maria Sole, il primo arbitroa dirigere una partita della massima serie italiana. Originaria di Livorno, collabora con l’Università di: a 32 anni ha realizzato un sogno e ha detto di voler essere anche un modello per leche sognano di intraprendere lo stesso percorso. “I consigli che do sono tre” ha detto al Corriere dello Sport, “provare, perché fino a quando non si prova non si capisce se una cosa piace o no; divertirsi, perché poi dove uno arriva lo si può capire solo con l’esperienza; di non trovare scuse con sé stessi, se una partita, una visionatura, un test non sono andati bene, devi trovare il modo per lavorare per colmare le tue lacune”. Sono ...