Regionali | asse Pd-M5S |  Conte si convince a metà

ilGiornale.it

Candidata del terzo polo alledel 2023 Di certo si rafforza al Pirellone l'Lega - FI con Bertolaso. Ma bisognerà vedere le scelte di FdI che anche in Lombardia ha superato gli alleati....anni consigliere della Lega al Comune di Ravenna." È stato anche candidato alle elezioni... L'con il Principato è di ferro. Tant'è che i potenziali introiti per la cittadinanza vanno sui ... Asse Pd-M5S alle Regionali: Conte si convince (a metà) Si avvicinano le elezioni regionali in Lazio, ma per quanto riguarda il famoso campo largo permane tanta confusione. Conte apre alla possibilità di allearsi col Pd, ma mette dei paletti ..."Il Governo regionale è tenuto a dare attuazione a quanto previsto dalla legge regionale 22/2016 e al Programma strategico di interventi approvato nel 2019 da questo Consiglio, che prevede la riapertu ...