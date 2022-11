Napoli | per Natale il rinnovo di un big Spalletti aspetta la crescita di tre calciatori

(Di giovedì 3 novembre 2022) In questa stagione ilha l’obiettivo di vincere il campionato. La squadra di Lucianogioca un calcio spettacolare e le ultime prestazioni del club azzurro sono state davvero esaltanti. Il mister azzurro sta facendo un ottimo lavoro anche nella gestione della rosa. Nonostante i fuoriclasse presenti in squadra, l’allenatore è riuscito a far L'articolo

Napoli da Vivere

... dobbiamo stare più vicini possibile al. Il sorteggio sarà duro ma ho dei giocatori forti e ... dove non ci si giocava il passgli ottavi bensì la porta secondaria dell'Europa League. La Juve ...Ho incontrato i comitatimanifestargli la vicinanze dell'Amministrazione comunale e il massimo impegno da parte nostrauna dignitosa sepoltura. E ho preso l'impegno con loro a farli ... Eventi per bambini e famiglie a Napoli e nelle vicinanze nel weekend dal 4 al 6 novembre 2022 Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...Cresce ancora l'offerta del nostro quotidiano on line, il più seguito sul Napoli, che non poteva mancare sulla nuova piattaforma. Ieri siamo partiti con questo nuovo percorso per cementare ...