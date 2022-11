Napoli | ladro cade dal secondo piano e muore | choc nel rione Sanità

Aveva appena preso un cellulare dopo essere entrato in casa di un anziano in vico Rosariello alle Pigne 6, al rione Sanità. Ma il pafrone di casa, 77 anni, si è svegliato e ilè stato costretto a scappare. L'uomo - 38 anni del Ghana - ha quindi tentato di calarsi dal balcone al secondo piano ma è precipitato nel vuoto, piombando sull'asfalto e morendo sul colpo. La ..., tragedia al Rione Sanitàmorto Si tratta di un 38enne ghanese già noto alle forze dell'ordine che avrebbe rubato il cellulare ad un 77enne che vive da solo e sarebbe caduto nel ...Aveva appena preso un cellulare dopo essere entrato in casa di un anziano in vico Rosariello alle Pigne 6, al rione Sanità. Ma il pafrone di casa, 77 anni, si è svegliato e il ladro è stato costretto ...Tragedia in vico Rosariello alle Pigne dove un uomo di 38 anni è morto precipitando da una finestra del secondo piano del civico 6. È accaduto poco dopo le tre del mattino dello ...