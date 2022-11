Musetti batte Ruud a Parigi | e sfida Djokovic | «Spero di trovare lui ai quarti…»

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 3 novembre 2022) Con Berrettini e Sinner acciaccati e ormai proiettati a chiudere la stagione in Coppa Davis, il finale di 2023 del tennis italiano è tutto di Lorenzo. Il più “bello” e giovane dei tre, in esplosione costante ormai da settimane. A-Bercy, l’ultimo “1000” del 2022,ha prima fatto fuori Cilic e Basilashvili, e poi centrato la qualificazione ai quartindo Casper, il numero 4 al mondo.ha vinto 4-6 6-4 6-4 in due ore e 19 minuti. E’ la prima volta che raggiunge i quarti in un 1000, ed è la prima volta cheuno dei migliori 5 giocatori del ranking mondiale. Ha vinto giocando come sa lui, quel tennis-spettacolo che il pubblico ormai gli riconosce al di là di eventuali paragoni sinceramente esagerati. Le tribune di ...