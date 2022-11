Agenzia ANSA

due miliziani palestinesi sono stati uccisi oggi durante uno scontro a fuoco nel corso di un'operazione dell'esercito israeliano nel campo profughi diin Cisgiordania. Il ministero della ...Anche se c'è democrazia da Dan a Eilat, il fatto che trae Rafah ci sia una tirannia militare ... intempi si sarebbe detto "socialista". L'etnocrazia è, in primo luogo, la sanzione della ... Jenin, altri 2 palestinesi uccisi in scontri con Israele Altri due miliziani palestinesi sono stati uccisi oggi durante uno scontro a fuoco nel corso di un'operazione dell'esercito israeliano nel campo profughi di Jenin in Cisgiordania. (ANSA) ...La parola “pace” è scomparsa dal vocabolario politico israeliano e non se ne è parlato in campagna elettorale. Ma la situazione di oppressione senza prospettive in cui si trovano i palestinesi porterà ...