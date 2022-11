Incidenti | Salvini | “Aumento sanzioni a chi guida ubriaco e drogato”

(Di giovedì 3 novembre 2022) (Adnkronos) – ”Troppe tragedie per colpa di chi. Stiamo lavorando per intervenire sui Codici per aumentaree salvare vite”. Lo scrive il ministro delle Infrastrutture, Matteo, su Facebook, commentando il titolo di una notizia, con foto allegata: ‘Incidente con 4 morti sulla via Emilia a Reggio: conducente positivo ad alcol e droga’. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Lo scrive il ministro delle Infrastrutture, Matteo, su Facebook, commentando il titolo di una notizia, con foto allegata: 'Incidente con 4 morti sulla via Emilia a Reggio: conducente positivo ...E' quanto afferma il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Matteoin un post su Facebook nel quale posta una notizia relativa ad un incidente stradale con delle vittime ...(Adnkronos) – ”Troppe tragedie per colpa di chi guida ubriaco e drogato. Stiamo lavorando per intervenire sui Codici per aumentare sanzioni e salvare vite”. Lo scrive il ministro delle Infrastrutture, ...Il ponte sullo Stretto si farà e il governo è già al lavoro per raggiungere questo obiettivo. Nonostante ci sia chi non ci ...