Ilary Blasi capelli neri e corti | voglia di cambiamento dopo l’addio a Totti?

Leggi su velvetgossip

(Di giovedì 3 novembre 2022)è spesso al centro del gossip, in particolar modo nell’ultimo periodo.la separazione da Francesco, infatti, la conduttrice è finita nel mirino dei paparazzi, ma anche delle testate di cronaca rosa. Ma soprattutto, in quest’ultimo periodo, l’ex modella non smette mai di aggiornare i suoi social. Ecco, infatti, come si è … L'articolo proviene da Velvet Gossip.