Il lato sconosciuto di Thomas Edison

(Di giovedì 3 novembre 2022) Settantadue anni dopo, mentregiaceva sul suo letto di morte, al presidente Hoover fu suggerito per la notte dei funerali di disattivare l’intera rete elettrica nazionale per un minuto. Ma Hoover ragionò che un simile gesto avrebbe paralizzato il paese, e molto probabilmente provocato una quantità incalcolabile di incidenti mortali. Il presidente bocciò anche l’alternativa: ordinare lo spegnimento di tutte le luci pubbliche. Non era soltanto inconcepibile, era impossibile che l’America tornasse, anche solo per sessanta secondi, al buio che dominava nel 1847 quandoAlvaera nato. Hoover lo sottolineò in una dichiarazione datata 20 ottobre. «La dipendenza del paese dalla corrente elettrica per la propria vita e la propria salute è di per sé un monumento al genio di.» Riconoscendo tuttavia ...