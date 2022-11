Globe Soccer Awards 2022 | 10 milioni voti dai tifosi tutto mondo

Con il primo round di voto pubblico, che ha raggiunto la cifra record di 10 milioni di consensi, i tifosi di tutto il mondo hanno eletto i finalisti per i DubaiAwards 2022. La prima scrematura ha mantenuto l'Italia viva con il Milan e la Roma ancora in corsa per il Best Men's Club of the Year, Carlo Ancelotti, José Mourinho e Stefano Pioli per ...Oltre 10 milioni di preferenze provenienti da tutto il mondo per il primo turno di votazioni pubbliche deiAwards 2022. Un successo pazzesco che ha permesso di decretare i finalisti nelle singole categorie. Adesso il secondo turno di votazioni che si chiuderà il 10 novembre su vote.globesoccer.La Roma di Mourinho tra le finaliste dei Globe Soccer Awards C’è anche la Roma nelle finaliste che si giocherà il premio di “Miglior club maschile del 2022” insieme a Al-Hilal, Flamengo, Liverpool, Ma ...Con il primo round di voto pubblico, che ha raggiunto la cifra record di 10 milioni di consensi, i tifosi di tutto il mondo hanno eletto i finalisti per i Dubai Globe Soccer Awards 2022. (ANSA) ...