Feyenoord - Lazio 1 - 0 | le pagelle | disastro Patric | Milinkovic spento

Giocheranno il playoff di Conference Un gol discusso dopo oltre un'ora di totale controllo butta fuori ladall'Europa League. Perde 1 - 0 cole da prima del girone finisce agli ...... "Dovevamo sfruttare meglio le occasioni del primo tempo" Per i microfoni diStyle Radio e Sky, è Felipe Anderson a commentare la gara contro il. Le sue parole: ...L'attaccante del Feyenoord è il più veloce a riprendersi il pallone fra e infilare la porta per l'1-0. Entrano Pedro e Romero ma la Lazio è incapace di costruire una vera opportunità per l'1-1. Nel ...La Lazio perde contro il Feyenoord per 1-0 e si vede retrocessa in Conference League. Una delusione per i biancocelesti anche se il tecnico, Maurizio Sarri, non fa drammi: "Abbiamo avuto un ...