Cremonini incanta Roma | lo show felliniano e il duetto virtuale con Dalla

Leggi su iltempo

(Di giovedì 3 novembre 2022) Dopo anni di incubi sonori a qualsiasi latitudine, la scena musicale della capitale torna a tuonare. Come un'esplosione di colori e suoni, Cesaresconquassa dolcemente il Palazzo dello sport died immerge il suo pubblico in un'atmosfera surreale e visionaria. Per il tour indoor 2022, che arriva dopo il grande successo negli stadi, il cantante bolognese alza l'asticella: lo spettacolo è un'ondata di vitalità ed il palcoscenico si accende come il grembo di una madre per il suo bambino. Delfini fluttuanti, un sole incandescente e una luna bella e solitaria: tutto collabora a rendere il concerto unoavanguardistico. Per una performance sbalorditiva bisogna offrire un connubio funzionale di poesia e carnalità ele possiede entrambe. Un concerto atteso da mesi: dopo la conclusione del ...