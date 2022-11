Come sarà modificata la cosiddetta legge anti-rave party

Leggi su nextquotidiano

(Di giovedì 3 novembre 2022) Giorgia Meloni ha rivendicato il primo concreto decretoapprovato dal suo Consiglio dei Ministri, nonostante anche gli stessi esponenti della maggioranza (compreso il Sottosegretario al Ministero della Giustizia) avessero già manifestato evidenti incoerenze e principi poco chiari scritti all’interno della norma. Nonostante le dichiarazioni di ostentata sicurezza della Presidente del Consiglio,il Parlamento ad attuare le modifiche alla, partendo proprio da un fatto eclatante emerso fin dalla pubblicazione del testo in Gazzetta Ufficiale: non è circoscritta una fattispecie di reato e si fa riferimento a reati già punibili secondo il codice penale italiano. Ma si interverrà anche sulle “pene” considerate esagerate e non in ...