Circum | Eav | “Non c’è stato scoperchiamento del tetto del convoglio”

(Di giovedì 3 novembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Non si è trattato di unodelma semplicemente del distacco di una sottile pellicola di impermeabilizzazione deldel vagone.Un fatto certamente increscioso ma che non ha comportato alcun pericolo né per i passeggeri né per il personale viaggiante”. Lo precisa, in una nota, il direttore del Trasporto Ferroviario dell’Eav, ingegner David Mamone. “Si trattava di un treno T21 degli anni ’80 che viene sottoposto a continue verifiche ma che naturalmente presenta i segni del tempo e che verrà sostituito quando arriveranno i nuovi treni di Stadler”, ha sottolineato. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

