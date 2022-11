Borse in calo | dopo la Fed “falco” anche dalla BoE un maxi rialzo dei tassi al 3%

(Di giovedì 3 novembre 2022) Gli investitori non hanno apprezzato le parole di Powell sulla fase restrittiva che durerà più a lungo, mentre la Banca d’Inghilterra si dice pronta a «rispondere con forza» se l’inflazione non calerà. E lo spread risale a 218 punti

A Piazza Affari continua il rally Tim. Giu' Stellantis. Peggiora il clima sulle Borse europee a meta' seduta, insieme ai future di Wall Street e dopo la decisione della BoE. Indice dello 0,85%. Intanto, hanno chiuso in calo le Borse cinesi: a fine seduta l'indice Composite di Shanghai ha ceduto lo 0,19%, attestandosi a 2.997,80 punti, mentre quello di Shenzhen ha perso lo 0,04%. Giornata negativa per Piazza Affari e le altre principali Borse europee, dopo le dichiarazioni "hawkish" del numero uno della Fed, Jerome Powell, che ha alzato l'asticella del tasso terminale.