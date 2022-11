Borse in calo | dopo la Fed «falco» anche dalla BoE un maxi rialzo dei tassi al 3%

(Di giovedì 3 novembre 2022) Gli investitori non hanno apprezzato le parole di Powell sulla fase restrittiva che durerà più a lungo, mentre la Banca d’Inghilterra si dice pronta a «rispondere con forza» se l’inflazione non calerà. E lo spread risale a 218 punti

A Piazza Affari continua il rally Tim. Giu' Stellantis . Peggiora il clima sulleeuropee a meta' seduta, insieme ai future di Wall Street e dopo la decisione della BoE che ha ... Indello 0,85%...Intanto, hanno chiuso inlecinesi: a fine seduta l'indice Composite di Shanghai ha ceduto lo 0,19%, attestandosi a 2.997,80 punti, mentre quello di Shenzhen ha perso lo 0,04%, scivolando ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 03 nov - La Bank of England prevede "un outlook molto problematico per l'economia britannica, con una recessione per un periodo prolungato e l'inflazione Cpi a ...Tra gli indici di Eurolandia crolla Francoforte, con una flessione dell'1,23%, contrazione moderata per Londra, che soffre un calo dello 0,37%, e sottotono Parigi che mostra una limatura dello 0,65%.