Autosprint.it

Cifre da capogiro del tutto meritate e che inquadrano bene la superiorità del momento: ne sono convinti Alexandere Daniel, due che con Max hanno condiviso il box. Il segreto nelle ...si è già scelto anche il nome d'arte con cui lanciarsi in uno sport tradizionalmente ... ingaggiando per l'occasione anche il compagno di squadra Alexper dargli una mano con il lavoro ... Albon e Ricciardo, l'elogio a Verstappen arriva dagli ex compagni di squadra Sia Alex che Daniel hanno condiviso il box con l'olandese alla Red Bull e tutti e due oggi sottolineano quanto sia alto il livello raggiunto dal loro ex compagno di squadra ...Alessandro Secchi | La patente a punti in F1 rischia di fare la sua prima vittima da qui a maggio 2023. Pierre Gasly, infatti, si trova a quota 10 dopo ...