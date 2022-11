Roma | El Shaarawy | 'Non mi preoccupa stare lontano dalla porta Voglio dare di più'

Ritiene motivo di orgoglio tutti i giovani lanciati allaÈ felice dell'espolosione dei ... Abraham gioca, Elanche. Poi ne mancano nove'.José Mourinho è intervenuto alle 14 in conferenza stampa alla vigilia di- Ludogorets . L'allenatore giallorosso ha presentato l'ultima gara del girone C di Europa ...One anche Stephan ElStephan El Shaarawy presenta in conferenza stampa la sfida tra Roma e Ludogorets Prende il via la conferenza stampa di Stephan El Shaarawy in vista della delicatissima sfida di Europa League tra Roma ...ROMA Il derby può attendere. Testa al Ludogorets. Mourinho non vuole divagazioni. Troppo importante il match di domani sera che può/deve regalare il pass per i playoff da disputare ...