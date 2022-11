Reintegro medici no vax | la direttiva di De Luca per la Campania | «Evitare il contatto con i pazienti»

Ilno vax non risolve la carenza negli ospedali Il ministro della Salute, Orazio Schillaci , ha ribadito che il'serve innanzitutto per contrastare proprio la carenza che ...Secondo la Funzione Pubblica CGILilanticipato deie sanitari non vaccinati e' un provvedimento puramente demagogico. "Intanto sarebbero rientrati a dicembre - spiega ad Ansa Andrea Filippi, segretario ...Con il neo governo la gestione Covid è tutta un'altra storia. Immediato, nel primo vero decreto a firma Meloni, è arrivato un cambio radicale delle regole pandemiche. Le prime… Leggi ...Secondo la Funzione Pubblica CGIL Medici il reintegro anticipato dei medici e sanitari non vaccinati e' un provvedimento puramente ...