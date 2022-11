la Repubblica

"Internet ha un colore (il verde), un odore (di burro rancido) e anche un sapore, salato come l'acqua marina". Guillaumeè un giornalista e documentarista francese. Pluripremiato in Francia, scrive per Le Monde Diplomatique . La frase tra virgolette è tratta da un libro appena pubblicato in queste settimane in ......pannelli, soprattutto, ma anche pale consumano suolo) e danni immani ad altri paesi, dove le materie prime vengono estratte, basti leggere La guerra dei metalli rari di Guillaume: è ... Pitron: "Perché credo che Internet sia una minaccia per il pianeta"