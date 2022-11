Occhio a questo gesto in auto | rischio multa fino a 338 euro | ecco i dettagli

Leggi su chenews

(Di mercoledì 2 novembre 2022) L’attenzione alla guida deve essere massima. Il Codice della Strada è pieno di regole da non infrangere. Un, però, può portare ad unadecisamente salta.a costa stare attenti. Il comportamento durante la guida deve essere sempre proiettato a questa azione. Il Codice della Strada è pieno di regole da rispettare e che in caso di violazione portano a sanzioni amministrative e penali. Concentrarsi su altro non è consentito ma, come possiamo immaginare, tale fattore si realizza. Come, ad esempio, mangiare alla guida. Fonte foto: Adobe StockQuando si è protagonisti di lunghi viaggi, fare uno spuntino è praticamente necessario. Mangiare un boccone aiuta sia a non sentire troppo la fame sia a contrastare la sonnolenza. Dall’altra parte, il cibo non deve essere pesante. Dobbiamo considerare sempre la ...