Meloni | rivendico norma su rave party Giorgetti | Ue abbia strategia energetica comune più incisiva

Leggi su ilsole24ore

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Scontro governo-opposizione sul decreto anti-. La modifica dell’articolo 434 del Codice penale «mette in discussione la libertà dei cittadini di manifestare», dice Letta che chiede di ritirarla. Per il Viminale lariguarda solo la nuova fattispecie di reato e «non lede in alcun modo il diritto di espressione e la libertà di manifestazione sanciti dalla Costituzione»