Mark Zuckerberg non ha twittato «Facebook è gratuito» in risposta a Elon Musk

Leggi su facta.news

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Il 2 novembre 2022 il quotidiano Il Messaggero ha pubblicato a pagina 11 uno specchietto intitolato «Polemica a colpi di tweet», contenente alcune presunte dichiarazioni riguardanti la possibilità che la spunta blu di Twitter, il simbolo che certifica l’autenticità degli account di pubblico interesse, diventi un servizio a pagamento. L’approfondimento si apre con un tweet di Stephen King, nel quale lo scrittore americano dichiara: «Venti dollari al mese per le mie spunte blu? Che si fott…. Mi dovrebbero pagare. Se fanno una cosa simile, vado via come Enron». Secondo la ricostruzione del Il Messaggero, il nuovo proprietario di Twitter, l’imprenditore, avrebbe risposto a King scrivendo: «Dobbiamo in qualche modo pagare le bollette! Twitter non può fare interamente affidamento sulla pubblicità. Che ne dici di 8 dollari?». L’ultimo a ...