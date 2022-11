Il porto di Marsiglia

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 2 novembre 2022) In un Novecento che ancora non ha conosciuto l’epoca della globalizzazione che avrebbe segnato la fine del secolo,e il suosono il centro del mondo: traffici di uomini e merci fanno di quelun microcosmo in cui si concentrano tutte le etnie, tutte le classi, tutti i mestieri, le merci di ogni tipo che, attraverso mari e oceani, si sparpagliano nel mondo intero. Albert Londres, nel suo , ci invita a sostare con lui fra le banchine e a passeggiare lentamente o, meglio, vagabondare nelle strade limitrofe, per assaporare gli odori e i sapori, per vedere i colori, per udire le voci chiassose, arrabbiate, disperate che animano la città. Una città in cui la norma non è l’abitante stabile o il visitatore di lungo periodo: se ci si ferma per più di qualche giorno, giusto il tempo di scendere da una nave e risalire su ...