Grande successo per il raduno K-Pop “Talk & Dance” e la “K-Pop Academy” | special edition | con il coreografo e dancer Xinuz e lo you tuber Seoul Mafia in scena alla Korea Week Roma 2022

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Ha registrato il tutto esaurito il doppio appuntamento, per i più giovani appassionati di musica K-Pop, nel corso della, organizzata dall’Istituto Culturale Coreano, che si è tenuta dal 20 al 26 Ottobre. Si è partiti da unae edizione della “K-Pop”: un incontro esclusivo per dare suggerimenti e insegnare nuove coinvolgenti coreografie di ballo per tutti i K-Pop Coverr che ambivano ad imparare e migliorarsi sempre di più. Per questoe appuntamento, l’Istituto Culturale Coreano ha chiamato ilche collabora attivamente con i BTS e lo YouMarco Ferrara, meglio conosciuto come. Il giorno ...

IdeaWebTv

...e Gegia che lo hanno accusato di averci provato con loro mentre si trovavano nella Casa del... èqualcosa di molto forte, ecco. Marco Bellavia ha anche svelato chi vincerà e chi ...Edoardo Donnamaria alFratello Vip 7 si è lasciato andare ad alcune affermazioni sul Covid che stanno generando non ... 'Hanno fatto un casino, alla fine non èpoi chissà che' . E non è ... Alba: grande successo per la seconda edizione di Creative Moments (FOTO) Al Bosco di Paliano un Halloween di grande successo, con duemila persone mascherate che hanno partecipato all’evento. Sono stati oltre duemila i partecipanti all’Halloween del Bosco di Paliano. Fino ...Si è appena concluso un weekend intenso e ricco di emozioni per Padelcity! Grande successo e partecipazione per per la tre giorni di Masterclass con Seba Nerone, dedicate alla tattica in campo. Oltre ...