Formula 1 | addio all’ingegnere Mauro Forghieri | sotto la sua guida la Ferrari vinse sette Mondiali

(Di mercoledì 2 novembre 2022) E’ morto all’età di 87 anni, ingegnere modenese dellatra il 1959 e il 1984. Progettò vetture che sono state protagoniste in tutti i settori della competizione, dai Campionati Europei della Montagna, alle grandi gare di durata, alla2, e alle gare Gran Turismo da competizione oltre alla F1.la sua direzione tecnica il team di Maranello conquistòtitolicostruttori, quattro piloti e 54 successi. La prima vittoria in gara fu in Germania nel 1963 con la156 F1-63 di John Surtees. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Nel 1968, durante il Gran Premio del Belgio, l'ingegnere introdusse i primi alettoni in una monoposto di1, destinati in un breve arco di tempo a rivoluzionare radicalmente la fisionomia di ...E' morto all'età di 87 anni Mauro Forghieri, ingegnere modenese della Ferrari tra il 1959 e il 1984. Progettò vetture che sono state protagoniste in tutti i settori della competizione, dai Campionati ...A lui si devono innovazioni tecniche che hanno cambiato la Formula 1, come gli alettoni per migliorare l'aerodinamica e l'aderenza dei veicoli. Lasciata la Ferrari, Forghieri era rimasto nel mondo ...