Foggia | tentato omicidio la notte di ferragosto | un arresto Carabinieri

l'Immediato

... emessa dall'ufficio Gip del Tribunale di, su richiesta della locale Procura, nei confronti di un 25enne cittadino straniero, presunto responsabile del reato diomicidio, perpetrato ai ...L'informativa, adesso, è sul tavolo del magistrato della Procura die nelle prossime ore i ... dove nei giorni scorsi un 43enne è stato rinviato a giudizio per averdi adescare una ... Foggia, litiga ad un compleanno poi con l'auto prova ad investire gruppo di persone. Arrestato per tentato omicidio La compagnia Carabinieri di Foggia ha dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in regime di detenzione domiciliare nei confronti di un 25enne, presunto responsabile del reato di tentato om ...We and our partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ads an ...