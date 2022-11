Criptovalute nel pallone | ecco Starcks | la app italiana che assegna un token per ogni giocatore della Serie A

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Per i tifosi potrebbe essere l’ultima frontiera del fantacalcio, ma il paragone non regge perché col classico gioco di fantasia c’entra poco. Qui siamo nel mondo delle, ma applicate al calcio. Anzi, ai calciatori: unperA, con cui investire (e quindi monetizzare) sulle prestazioni dei propri beniamini, e perché no, chissà magari un domani persino comprarsi un pezzetto del loro cartellino. È l’idea di, la applanciata da Emanuele Floridi, in partnership con l’agente Alessandro Moggi (il figlio di Luciano) e Ciro Immobile, a testimonianza di quello che dovrebbe essere il coinvolgimento diretto dei campioni. Di blockchain, la tecnologia che consente di gestire in modo sicuro i registri di ...