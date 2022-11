Terremoto a largo di Scalea | trema la terra anche in Campania

(Di martedì 1 novembre 2022) Scossa dinella serata di ieri.laine in Basilicata. Centinaia di residenti riversati in strada. Scossa di, paurainErano le 22 e 42 quando lahato lungo la costa calabrese. Il sisma, localizzato a una profondità di 286 L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Scossa molto in profondità 'Undi magnitudo 5.1 è stato registrato alle 22:42 adella costa tirrenica settentrionale della Calabria. Per fortuna ilè avvenuto ad una ...Undi magnitudo 5.1, scala Richter , avvenuto nella zona Costa Calabra nord occidentale, nel ... Epicentro adella costa cosentina ad una profondità di 286 km (coordinate geografiche (lat,...Una forte scossa di terremoto è stata registrata alle 22.42 sulla costa Calabra. Il sisma, secondo quanto riferisce Ingv, è stato localizzato a una profondità di 286 km e ...COSENZA. Un terremoto di magnitudo 5.1 è stato registrato alle 22.43 nella zona della costa Calabra nord occidentale, in provincia di Cosenza. Lo rende noto l'Istituto nazionale di geofisica e vulcano ...