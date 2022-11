Saronno aiuta le famiglie a comprarsi da mangiare

(Di martedì 1 novembre 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color L’Amministrazione comunale diha destinato 203mila euro di aiuti per il sostegno economico diin difficoltà e per l’acquisto di cibo, sotto forma di un contributo “una tantum” a cui, coloro che risultano in possesso dei requisiti, possono accedere attraverso una domanda da presentare entro il 30 novembre. Covid, guerra, inflazione: aiuti alle ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

Il Notiziario

