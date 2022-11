La Gazzetta dello Sport

Fuori. Troppi buchi da tappare.... con due touchdowns nel 14 - 31 finale contro deisempre più in caduta libera. Minnesota ... e come da pronostico i Green Baynon riescono a risollevarsi nella trasferta di Buffalo , ... Rams e Packers, i playoff sono un miraggio. Moore, ma cosa hai fatto In our picks and predictions for Week 9 of the 2022 NFL season, Tom Brady and the Buccaneers get back on track with a revenge win over the Rams while the Bills keep rolling and the Falcons foil the ...Week 8 of the 2022 NFL season is in the books after the Clevls victory over the TEAM X on Monday, which means the playoff picture is starting to take shape ...