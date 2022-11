Psg | i convocati per la Juve | out lo squalificato Neymar più altri due infortunati

(Di martedì 1 novembre 2022) Di seguito idi Christophe Galtier per la sfida di domani frantus e Paris Saint-Germain. Assenti per infortunio Kimpembe e Keylor...

... sicuramente out per la sfida col, se dovessero dare risposte positive potrebbero essereper la sfida con i nerazzurri. La corsa contro il tempo è iniziata, ma né il difensore ...Allegri lo aveva anticipato qualche giorno fa: "Non illudetevi su Paul e Federico (Chiesa), non ci saranno con ile neppure con l'Inter. Forse, ma è difficile, li vedreteper le partite ...Dopo la vittoria di Lecce e a due giorni dalla sfida di Champions con il Psg - decisiva per l'accesso in Europa League - l'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri deve fare a meno di alcuni gio ...Secondo quanto riferito da Sky Sport 24, Federico Chiesa è clinicamente guarito dall'infortunio. L'esterno bianconero salterà gli impegni contro PSG e Inter, ma spera ...